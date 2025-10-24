أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس تورب، على قائمة فريقه لمواجهة فريق إيجل نوار، بدوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره إيجل نوار البوروندي غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وجاءت قائمة المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد هاني ومحمد شكري.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمد مجدى أفشة، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا، تريزيجيه، أحمد عبد القادر، مروان عطية وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي.

وشهدت قائمة النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا غدا السبت، غياب قائد الفريق محمد الشناوي.

ويذكر، أن الأهلي كان قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون مقابل.

