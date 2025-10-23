أول تعليق من ليونيل ميسي بعد تجديد تعاقده مع إنتر ميامي الأمريكي

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، على تجديد تعاقده لمدة موسمين مع الفريق حتى عام 2027.

وأعلن فريق إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر الجاري، تجديد عقد نجمه الأرجنتيني رسميا، لمدة موسمين، لينتهي في عام 2027.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات، نقلها الموقع الرسمي لفريق إنتر ميامي: "يسعدني البقاء داخل إنتر ميامي ومواصلة المشروع مع الفريق، سعيد بمواصلة اللعب في النادي، انتظر الظهور على ملعب الفريق الجديد".

وأضاف: "جميعنا متحمسين وننتظر المباراة الأولى، التي سنخوضها على ملعب إنتر ميامي الجديد "ميامي فريدوم بارك"، وننتظر الأعمال الخاصة باكتماله، لبدء اللعب عليه".

واختتم ميسي تصريحاته: "اللعب على ملعبنا الجديد "ميامي فريدوم بارك"، سيكون تجربة مميزة وفريدة بدرجة كبيرة".

وكان صاحب الـ 38 عاما، انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي، في يوليو من عام 2023، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويذكر أن النجم الأرجنتيني، شارك مع إنتر ميامي منذ الانضمام إلى الفريق، في 82 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 71 هدفا وتقديم 37 تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يختتم تدريباته ويدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة ديكاداها

"حانت لحظة الوداع".. رامي صبري يكشف كواليس اعتزاله رسميا