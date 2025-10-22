قبل ترشحه لأفضل ناد في أفريقيا.. ماذا حقق بيراميدز خلال الموسم الماضي؟

بيراميدز ينافس على 5 جوائز ضمن الأفضل في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا (رجال).

وشهدت القائمة وجود 4 لاعبين من صفوف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى إمام عاشور لاعب الأهلي.

وتضم القائمة كل من، ثلاثي بيراميدز الحالي المغربي محمد الشيبي والكونغولي فيستون ماييلي والبوركيني بلاتي توريه، إضافة إلى المصري إبراهيم عادل الذي رحل عن بيراميدز، خلال الانتقالات الماضية، بعدما توج معهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما شهدت القائمة وجود كل من، إسماعيل بلقاسمي لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، البوركينابي إيسوفو دايو لاعب نهضة بركان المغربي سابقا وأم صلال القطري حاليا، المغربي محمد حريمات لاعب الجيش الملكي المغربي، أسامة المليوي لاعب نهضة بركان، شوماري كابومبي لاعب سيمبا التنزاني.