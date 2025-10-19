علق أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على الانتقادات التي يتعرض لها النجم المصري محمد صلاح، خلال الفترة الماضية، بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام مان يونايتد.

وتلقى فريق ليفربول الهزيمة أمام نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأحد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة بالبريميرليج.

وقال سلوت في تصريحات، عبر شبكة "NBC"، عقب نهاية: "اللاعبين الأساسيين في مباراة ليفربول اليوم أمام اليونايتد، نجحوا في صناعة العديد من الفرص، وكذلك اللاعبين البدلاء نجحوا في الأمر نفسه".

وأضاف: "لاعبو الفريق يقدمون كل ما لديهم، في مختلف البطولات، التركيز يجب أن لا يكون على شخص واحد فقط، لا بد أن يكون على الجميع وعلي كمدرب أيضًا، ليس على لاعب بعينه".

واختتم سلوت تصريحاته: "أعلم أن صلاح أهدر فرصة محققة في مباراة اليوم، الحديث كثير عليه في الوقت الحالي، وهذا أمر غير معتادين عليه من صلاح ولكن باقي اللاعبين أهدروا أيضًا.

ويذكر أن فريق ليفربول تلقى الهزيمة في آخر مباراتين له في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تعرض للهزيمة في الجولة الماضية أمام تشيلسي، قبل أن يتعرض للهزيمة في مباراة اليوم أيضًا.

