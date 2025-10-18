من اللائحة.. ماذا يحدث حال انتهت مباراة بيراميدز ونهضة بركان بالتعادل؟

أول تعليق من فيريرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها بالكونفدرالية

دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي من مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي، التي أقيمت اليوم السبت، في نهائي كأس السوبر الأفريقي، حيث يسيطر التعادل السلبي على اللقاء حتى الآن.

وتنص لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على أن المباراة ستُلعب على شوطين (45 دقيقة)، وفي حال تعادل الفريقان بنهاية الوقت الأصلي، يُحدد الفائز بركلات الترجيح، وفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ودائما ما تقام مباراة كأس السوبر الأفريقي بين بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية (نهضة بركان) وبطل دوري أبطال أفريقيا (بيراميدز).

