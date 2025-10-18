مباريات الأمس
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

1 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

3 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

جميع المباريات

من اللائحة.. ماذا يحدث حال انتهت مباراة بيراميدز ونهضة بركان بالتعادل؟

كتب : محمد القرش

09:37 م 18/10/2025
دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي من مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي، التي أقيمت اليوم السبت، في نهائي كأس السوبر الأفريقي، حيث يسيطر التعادل السلبي على اللقاء حتى الآن.

وتنص لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على أن المباراة ستُلعب على شوطين (45 دقيقة)، وفي حال تعادل الفريقان بنهاية الوقت الأصلي، يُحدد الفائز بركلات الترجيح، وفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ودائما ما تقام مباراة كأس السوبر الأفريقي بين بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية (نهضة بركان) وبطل دوري أبطال أفريقيا (بيراميدز).

ماذا تقول اللائحة حال انتهت مباراة كأس السوبر الأفريقي بالتعادل

