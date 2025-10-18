مباريات الأمس
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

0 0
20:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية

ديكيداها

0 3
19:00

الزمالك

جميع المباريات

فيديو هدف تشيلسي الثاني بمرمي نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد الميموني:

05:59 م 18/10/2025

تشيلسي ونوتنجهام فورست

عزز اللاعب بيدرو نيتو تقدم فريق تشيلسي بهدف ثانِ خلال مباراتهم أمام مستضيفهم نوتنجهام فورست.

البرتغالي بيدرو نيتو سجل الهدف الثاني لفريق تشيلسي من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء نوتنجهام فورست أسكنها الشباك بالدقيقة 52.

تشيلسي كان قد تقدم بهدف في الدقيقة 49 سجله اللاعب جوش أكيامبونج خلال المباراة التي تُقام عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وحال استمرار فوز تشيسلي على نظيره نوتنجهام فورست سيرفع رصيده إلى النقطة 14 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما سيتوقف رصيد نوتنجهام فورست عند النقطة 5 في المركز السابع عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشيلسي نوتنجهام فورست

