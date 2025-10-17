كتب - نهى خورشيد

لازالت المنافسة بين المنتخبات العالمية مستمرة على خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتى ستقام لأول مرة بمشاركة الـ48 منتخبًا.

وتتيح هذه النسخة الفرصة للدول صغيرة المساحة والتى لم تشارك من قبل في هذا الحدث العالمي طول تاريخها الكروي، إذ شهد الأسبوع الحالي وصول الرأس الأخضرليصبح ثاني أصغر دولة من حيث عدد السكان تتأهل إلى المونديال، إذ لا يتجاوز عدد سكانها 525 ألف نسمة.

ويعرض "مصراوي " في التقرير الآتي أصغر 10 منتخبات من حيث المساحة تمتلك فرصة التأهل إلى مونديال 2026.

1- سان مارينو "أوروبا"، عدد السكان: 33,572، عدد المشاركات السابقة:0

تُعد سان مارينو من أصغر دول العالم كما اشتهرت بـ هزائمها الكروية الثقيلة على مدار عقود في التصفيات الأوروبية.

تمتلك سان مارينو فرصة ضئيلة للغاية للمشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، رغم أنها تظل الطرف الأضعف بين جميع المنافسين.

2- جزر فارو "أوروبا"، عدد السكان: 56,002، عدد المشاركات السابقة: 0

وحققت جزر فارو التابعة إدارياً للدنمارك، أفضل أسبوع في تاريخها الكروي بعد فوزها على مونتينيجرو بنتيجة 4-0 ثم جمهورية التشيك 2-1، إذ تحتل حالياً المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن التشيك.

لكن تواجه فرصة صعبة خاصة أن المواجهة المقبلة ستكون أمام كرواتيا في الجولة الأخيرة، فيما تلتقي التشيك مع جبل طارق.

3- كوراساو "أمريكا الشمالية"، عدد السكان: 185,487، عدد المشاركات السابقة: 0

تقع كوراساو قرب سواحل أمريكا الجنوبية، وتتبع مملكة هولندا سياسيًا، وتشارك في تصفيات الكونكاكاف، وتحتل حالياً الوصافة في مجموعتها بفارق نقطة عن جامايكا، وتتطلع لانتزاع بطاقة التأهل المباشر أو خوض الملحق القاري.

4- كاليدونيا الجديدة "أوقيانوسيا"، عدد السكان: 295,333، عدد المشاركات السابقة: 0

تُعد كاليدونيا أصغر دولة من حيث عدد السكان ضمنت مقعداً في الملحق العالمي بعد احتلالها وصافة تصفيات أوقيانوسيا خلف نيوزيلندا.

5- آيسلندا "أوروبا"، عدد السكان: 398,266، عدد المشاركات السابقة: مرة واحدة عام 2018

دخلت آيسلندا التاريخ عام 2018 كأصغر دولة من حيث عدد السكان تشارك في مونديال روسيا، لكنها تواجه الآن موقفاً صعباً إذ تحتل المركز الثالث خلف فرنسا وأوكرانيا، وتحتاج إلى نتائج إيجابية في مباراتيها الأخيرتين للحاق بالملحق الأوروبي.

6- سورينام "أمريكا الشمالية"، عدد السكان: 639,850، عدد المشاركات السابقة: 0

تُعد سورينام أصغر دولة في أمريكا الجنوبية من حيث عدد السكان، لكنها تشارك في تصفيات الكونكاكاف، وتتصدر مجموعتها حالياً متفوقة على بنما، ما يمنحها فرصة قوية للظهور الأول في المونديال.

7- ترينيداد وتوباجو "أمريكا الشمالية"، عدد السكان: 1,511,155، عدد المشاركات السابقة: مرة واحدة عام 2006

شارك المنتخب الكاريبي في مونديال 2006 بألمانيا، ويحتل الآن المركز الثالث في مجموعته خلف جامايكا وكوراساو، مما يجعل فرصته في التأهل أو الملحق محدودة.

8- كوسوفو "أوروبا"، عدد السكان: 1,585,566، عدد المشاركات السابقة: 0

يتواجد منتخب كوسوفوحالياً في المركز الثاني خلف سويسرا في مجموعته التي تضم أيضاً سلوفينيا والسويد، ليصبح قريباً من ضمان بطاقة الملحق الأوروبي.

9- مقدونيا الشمالية "أوروبا"، عدد السكان: 1,813,791، عدد المشاركات السابقة: 0

تحتل مقدونيا المركز الثاني في مجموعتها خلف بلجيكا، وتحتاج إلى الفوز على ويلز في الجولة الأخيرة لضمان التأهل إلى الملحق الأوروبي.

10- أيرلندا الشمالية "أوروبا"، عدد السكان: 1,927,855، عدد المشاركات السابقة: ثلاث مرات أعوام 1958، 1982، 1986

شاركت أيرلندا ثلاث مرات في كأس العالم، وتنظر مواجهة حاسمة أمام سلوفاكيا في 14 نوفمبر لتحديد مصيره في التأهل إلى الملحق الأوروبي.