كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 0
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

0 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 0
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
18:00

السكة الحديد مودرن

أشرف صبحي وأبو ريدة يدعمان بيراميدز في السوبر الأفريقي

كتب : هند عواد

02:21 م 16/10/2025
أعلن نادي بيراميدز، حضورعدد من المسؤولين الكبار والشخصيات الرياضية والسياسية البارزة، مباراة الفريق ضد نهضة بركان المغربي، في السوبر الأفريقي.

ويواجه بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، في كأس السوبر الأفريقي.

وذكر بيراميدز، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وعضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف ونائب رئيس الاتحاد العربي، سيكونا على رأس الحضور لمباراة السوبر الأفريقي، لدعم الفريق.

بيراميدز السوبر الأفريقي بيراميدز ونهضة بركان

