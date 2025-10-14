مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

0 0
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

0 0
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

1 0
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

2 1
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

0 0
21:45

العراق

جميع المباريات

حارس ميسي الشخصي يخطف الأنظار بهدف خيالي

كتب - يوسف محمد:

08:46 م 14/10/2025
خطف ياسين تشيكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو له وهو يسجل هدفا مميزا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية فيديو لهدف أحرزه تشيكو خلال التدريبات، بطريقة رائعة نالت إعجاب الكثير من المتابعين.

واحتفل تشيكو بشكل قوي بعد تسجيله هذا الهدف، حيث قام بخلع قميصه ثم قدم بعض الحركات الخاصة بالفنون القتالية المختلطة.

ويعد ياسين تشيكو من الوجوه المألوفة في عالم كرة القدم، حيث لا يترك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أي مناسبة، حتى داخل الملعب لا يترك تشيكو النجم الأرجنتيني في أي مناسبة.

ويذكر أن رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، كانت قد أعلنت في وقت سابق، منع تشيكو من التواجد في أرضية الملعب، بعد اقتحامه أرضية الملعب في أكثر من مناسبة.

