الشباب السعودي يعلن تولي بافيل نيدفيد مهمة المدير الرياضي

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الشباب السعودي، تولي نجم منتخب التشيك ويوفنتوس الإيطالي السابق بافيل نيدفيد، منصب المدير الرياضي للنادي.

وظهر أسطورة منتخب التشيك بافل نيدفيد، خلال مؤتمر إعلانه مديرًا رياضيًا لفريق الشباب السعودي، وهو يرتدي البشت السعودي.

وكان نيدفيد سبق له، تولي العديد من المناصب الإدارية في فريق يوفينتوس الإيطالي، أبرزها توليه منصب نائب رئيس النادي لمدة 7 سنوات، خلال الفترة من 2015 حتى 2022.

والجدير بالذكر أن بافيل نيدفيد سبق له، التتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، في عام 2003، خلال فترة تواجده كلاعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي.

“Pavel Nedved”, the Ballon d’Or legend, writes a new chapter with #AlShabab



🗣️ Black & White for me is EVERYTHING 🤍🖤 pic.twitter.com/bxrtzxORuj