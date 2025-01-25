مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

4 1
17:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 1
19:30

تشيلسي

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الزمالك

3 0
18:00

الأهلي

الدوري الإسباني

بلد الوليد

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي 3-1 تشيلسي.. هدف فودين

06:31 م السبت 25 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (5)
  • عرض 15 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (6)
  • عرض 15 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (1)
  • عرض 15 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (3)
  • عرض 15 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (4)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مادويكي بهدفه أما السيتي (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مادويكي بهدفه أما السيتي (4)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مادويكي بهدفه أما السيتي (3)
  • عرض 15 صورة
    احتفال مادويكي بهدفه أما السيتي (2)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (2)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (1)
  • عرض 15 صورة
    لحظة تسجيل هدف مرموش الملغي
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - محمد القرش:

يستضيف مانشستر سيتي نظيره تشيلسي اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر بيب جوارديولا إشراك المهاجم المصري، عمر مرموش، أساسيا في أول مباراة له مع مانشستر سيتي.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: جفارديول - أكانجي - نونيز - عبد القادر.

خط الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فوين - عمر مرموش - إيرلينج هالاند.

أبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

بداية المباراة

تسديدة قوية من مرموش تمر بجانب مرمى تشيلسي في الدقيقة 2

تسديدة قوية من فيل فودين تصتدم بالقائم الأيسر في الدقيقة 10

مرور 15 دقيقة ومازال تشيلسي متقدم بهدف نظيف

مرموش يسدد ركلة حرة مباشرة لكن ترتطم بالحائط في الدقيقة 22

الحكم يشهر بطاقة صفراء للاعب تشيلسي ليفي كولويل في الدقيقة 25

مرموش يسجل هدف أول للسيتي لكن يُلغى بداعي التسلل في الدقيقة 34

جفارديول يسجل هدف تعادل السيتي في الدقيقة 42

انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1

هالاند يهدر هدفا محققا في الدقيقة 50

خروج عبد القدار ونزول جون ستونز بدلا منه في الدقيقة 54

دخول نكونكو بدلا من نيكولاس جاكسون في الدقيقة 61

إيرلينج هالاند يسجل هدف تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 68

دخول كيفين ديبروين بدلا من عمر مرموش في الدقيقة 74

فيل فودين يسجل هدف مانشستر سيتي الثالث في الدقيقة 87

مانشستر سيتي بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي الدوري الإنجليزي مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة عمر مرموش بث مباشر مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح

إعلان

إعلان

"شكرا على الطعام والشراب".. مشاهد من عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات اليوم
لاستقبال الأسرى المُبعدين.. وفد من حماس يتوجّه إلى القاهرة