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متابعة - محمد القرش:

يستضيف مانشستر سيتي نظيره تشيلسي اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر بيب جوارديولا إشراك المهاجم المصري، عمر مرموش، أساسيا في أول مباراة له مع مانشستر سيتي.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: جفارديول - أكانجي - نونيز - عبد القادر.

خط الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فوين - عمر مرموش - إيرلينج هالاند.

أبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

بداية المباراة

تسديدة قوية من مرموش تمر بجانب مرمى تشيلسي في الدقيقة 2

تسديدة قوية من فيل فودين تصتدم بالقائم الأيسر في الدقيقة 10

مرور 15 دقيقة ومازال تشيلسي متقدم بهدف نظيف

مرموش يسدد ركلة حرة مباشرة لكن ترتطم بالحائط في الدقيقة 22

الحكم يشهر بطاقة صفراء للاعب تشيلسي ليفي كولويل في الدقيقة 25

مرموش يسجل هدف أول للسيتي لكن يُلغى بداعي التسلل في الدقيقة 34

جفارديول يسجل هدف تعادل السيتي في الدقيقة 42

انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1

هالاند يهدر هدفا محققا في الدقيقة 50

خروج عبد القدار ونزول جون ستونز بدلا منه في الدقيقة 54

دخول نكونكو بدلا من نيكولاس جاكسون في الدقيقة 61

إيرلينج هالاند يسجل هدف تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 68

دخول كيفين ديبروين بدلا من عمر مرموش في الدقيقة 74

فيل فودين يسجل هدف مانشستر سيتي الثالث في الدقيقة 87