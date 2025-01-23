9 صور توثق إصابة جوارديولا وظهوره بعين متورمة

أحدهم من ركلة حرة.. 15 صورة لهاتريك عمر مرموش في الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار المدرب الإسباني بيب جوارديولا الجدل في آخر ظهور إعلامي له، وذلك بعين متورمة بعد هزيمته من باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

وكان مانشستر سيتي قد خسر من باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2، ليتعقد موقف الفريق في البطولة، حيث يحتل المركز الـ25 في الترتيب.

جوارديولا يظهر بوجه متورم

يبدو أن جوارديولا يمر بأوقات عصيبة في الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر عليه جليًا في الأيام الأخيرة، نتيجة الضغط النفسي الذي يتعرض له.

ويمر موسم جوارديولا بأسوء حال، حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما خاض 22 مباراة، لم يحقق الفوز سوى في 11 لقاء.

عمر مرموش ينضم لمانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع الدولي المصري عمر مرموش، قادمًا من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقدم مرموش موسم أكثر من رائع مع فريقه الألماني هذا الموسم بعدما وصل سجل أهدافه وتمريراته الحاسمة إلى 15 و9 على التوالي في 17 مباراة بالدوري الألماني، و20 هدفًا و13 تمريرة حاسمة في 26 مباراة في جميع المسابقات.