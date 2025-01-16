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مديونًا بضعف ثروته.. ما قصة إفلاس مدرب إنجلترا الراحل؟

06:30 ص الخميس 16 يناير 2025
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كتب_ محمد عبدالهادي:

رغم وفاة المدرب السويدي سفين جوران إريكسون، المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا في الفترة (2001-2006)، في أغسطس الماضي عن عمر يناهز 76 عاماً بسبب سرطان البنكرياس الا انه عاد ليتصدر حديث الوسط الرياضي العالمي.

حيث كشف الإعلام السويدي أن إريكسون توفي مالكًا أصولاً تُقدر بـ4.8 مليون جنيه إسترليني الا انه ترك ديوناً ضخمة بلغت 8.4 مليون جنيه إسترليني، معظمها مستحق لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC).

وأوضحت التقارير الإعلامية السويدية أن المدرب عانى من أزمات مالية بسبب سوء إدارة أمواله، وصرّح في إحدى مقابلاته بأنه لم يهتم بالمال ووثق بالآخرين لإدارت واصفا نفسه بالغبي.

في عام 2013، رفع إريكسون دعوى قضائية ضد مستشاره المالي سمير خان بعد خسارة 10 ملايين جنيه إسترليني في استثمارات فاشلة، لكن إفلاس خان حال دون حصول إريكسون على أي تعويض.

ويعمل ورثة إريكسون على بيع ممتلكاته في الوقت الحالي لتسديد تلك الديون، بما في ذلك قصر في السويد بقيمة 1.83 مليون جنيه إسترليني.

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