تيبو جبريال مصري في ألمانيا.. هل يسير على خطى مرموش؟

لا حديث يعلو في الدوري الألماني عن الصفقة المحتملة التي قد تشهد انتقال النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولكن لا يُعد مرموش هو اللاعب المصري الوحيد بالدوري الألماني فهناك موهبة مُنتظرة وتنشط كذلك بمنتخب مصر للشباب وهو اللاعب تيبو جبريال.

من هو تيبو جبريال؟

وُلد تيبو جبريال في ألمانيا لأم مصرية وأب ألماني؛ إذ اعتاد على التواجد في مصر لفترات طويلة خلال طفولته وهو الأمر الذي ساعده على التحدث بصورة جيدة للغة العربية بمساعدة والدته وجدته.

الأندية التي لعب لها تيبو جبريال؟

اللاعب صاحب الـ 19 عاماً حاليًا بدأ بنادي FSV Frankfurt. Jgd بألمانيا قبل أن ينتقل في موسم 21/22 لقطاع ناشئين نادي هوفنهايم.

وتم تصعيد تيبو للفرق السنية المختلفة بنادي هوفنهايم حتى انتقل في الانتقالات الصيفية الماضية لشباب نادي ماينز الألماني.

تيبو جبريال مع منتخب مصر

وانضم تيبو جبريال بالتوازي مع فترة تدرجه بقطاعات الناشئين في ألمانيا لمنتخب مصر تحت 17 عاماً في نوفمبر 2022؛ حيث شارك بـ 3 مباريات ثم تم تصعيده لمنتخب مصر تحت 20 عاماً.

إحصائيات تيبو جبريال؟

اللاعب الذي ينشط في مركز خط الوسط المدافع شارك بقميص فريق الشباب بنادي هوفنهايم خلال الموسم الجاري بـ 16 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 3 أهداف خلال 1332 دقيقة لعب.

وكان تيبو قد شارك مع الفريق الأول بنادي ماينز في شهر أكتوبر الماضي في مباراة ودية فازوا بها على نظيرهم جوجينهايم برباعية نظيفة صنع خلالها اللاعب المصري هدفًا.

ليصبح تيبو جبريال موهبة مصرية في الأراضي الألمانية يُنتظر تألقها وأن تسير على خطى عمر مرموش