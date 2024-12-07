لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

0 0
15:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

2 2
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

2 2
17:15

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

كريستال بالاس يُزيد من جراح مانشستر سيتي (فيديوهات)

07:34 م السبت 07 ديسمبر 2024

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

التقى مانشستر سيتي بنظيره كريستال بالاس اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت مباراة السيتي وكريستال بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على ملعب سيلهرست بارك.

وجاء الهدف الأول بقدم دانيال مونيوث في الدقيقة الـ 4 من عمر المباراة ثم عادل م النرويجي هالاند النتيجة في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 56، سجل ماكسنيس لكرواكس الهدف الثاني لكريستال، ليعاود ريكو لويس تعديل النتيجة في الدقيقة 84.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

كريستال بالاس مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وكريستال بالاس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان