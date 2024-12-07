كتب ـ محمد الميموني:

التقى مانشستر سيتي بنظيره كريستال بالاس اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت مباراة السيتي وكريستال بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على ملعب سيلهرست بارك.

وجاء الهدف الأول بقدم دانيال مونيوث في الدقيقة الـ 4 من عمر المباراة ثم عادل م النرويجي هالاند النتيجة في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 56، سجل ماكسنيس لكرواكس الهدف الثاني لكريستال، ليعاود ريكو لويس تعديل النتيجة في الدقيقة 84.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.