ميكيل أرتيتا يقلد مدربه السابق بهذه الطريقة

كتبت-هند عواد:

كرر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، موقف طريف لأسطورة الفريق السابقة أرسين فينجر، حينما ظهر أمس بعد الفوز على مانشستر يونايتد، يحاول بصعوبة غلق سترته.

وربطت الجماهير بين موقف أرتيتا ومدربه السابق أرسين فينجر (75 عاما)، الذي اشتهر بمواجهته صعوبة في فتح سحاب سترته القديمة، التي يصل طولها إلى الركبة.

وبعد فوز الجانرز 2-0 على مانشستر يونايتد، وجد أرتيتا مشكلة مماثلة مع معطفه، وبعدما تمكن من إغلاقه، ظهر في مقطع فيديو يضحك.

ونشر المراسل السابق مات سكوت مقطع فيديو للحادث عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وقال مازحا: "لذا فإن ميكيل أخذ شيئا من وقته تحت قيادة فينجر"، ورد عليه أحد المتابعين: "تلميذ فينجر، تراث الأرسنال".

So Mikel did take something away from his time under Wenger. 🔴⚪️ pic.twitter.com/kRXzHg6gco

— Matt Scott (@Matt5cott) December 4, 2024