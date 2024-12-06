لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ساجرادا اسبيرانسا

- -
18:00

الترجى الرياضي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

مايوركا

الدوري الفرنسي

اوكسير

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

ميكيل أرتيتا يقلد مدربه السابق بهذه الطريقة

05:00 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    ميكيل أرتيتا يقلد أرسين فينجر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كرر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، موقف طريف لأسطورة الفريق السابقة أرسين فينجر، حينما ظهر أمس بعد الفوز على مانشستر يونايتد، يحاول بصعوبة غلق سترته.

وربطت الجماهير بين موقف أرتيتا ومدربه السابق أرسين فينجر (75 عاما)، الذي اشتهر بمواجهته صعوبة في فتح سحاب سترته القديمة، التي يصل طولها إلى الركبة.

وبعد فوز الجانرز 2-0 على مانشستر يونايتد، وجد أرتيتا مشكلة مماثلة مع معطفه، وبعدما تمكن من إغلاقه، ظهر في مقطع فيديو يضحك.

ونشر المراسل السابق مات سكوت مقطع فيديو للحادث عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وقال مازحا: "لذا فإن ميكيل أخذ شيئا من وقته تحت قيادة فينجر"، ورد عليه أحد المتابعين: "تلميذ فينجر، تراث الأرسنال".

وتولى أرسين فينجر تدريب أرسنال، خلال الفترة من 1996 لـ2018، لمدة استمرت 22 عاما، وكانت مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

ميكيل أرتيتا أرسنال أرسين فينجر مانشستر يونايتد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأهلي ضد إنتر ميامي في افتتاح بطولة كاس العالم للأندية 2025

إعلان

إعلان

زيادة 27% فأكثر.. رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي
الخارجية: التطورات في سوريا مقلقة ومتلاحقة وتداعياتها خطيرة
عاجل - مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر