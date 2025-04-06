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"مافيش ملعب ندرب عليه".. بيراميدز يكشف ما تعرضت له البعثة في المغرب

10:09 م الأحد 06 أبريل 2025

بيراميدز ضد الجيش الملكي (1)

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كتب - نهى خورشيد

تعرضت بعثة نادي بيراميدز لمضايقات أثناء تواجدها في المغرب استعدادًا لملاقاة الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزها في القاهرة 4-1.

رغم الاتفاق مع عدة ملاعب لتدريب الفريق، اعتذرت جميعها دون أسباب واضحة، كما تراجع نادي الجيش الملكي عن استضافة التدريب في مجمعه الرياضي قبل انطلاقه بنصف ساعة، وذلك وفقاً للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز.

واضطرت البعثة للتوجه إلى القنيطرة، حيث واجهت أرضية سيئة في ملعب الأكاديمية، مما دفع الجهاز الفني لإلغاء المران الرئيسي.

وبناءً على ذلك قررت إدارة البعثة تقديم شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الجيش الملكي بسبب إخلاله بتعهداته بعدم توفير ملعب التدريب.

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بيراميدز المغرب الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعثة بيراميدز
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