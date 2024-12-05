الأهلي ضد إنتر ميامي في افتتاح بطولة كاس العالم للأندية 2025

غنت فيه مادونا.. أبرز المعلومات عن ملعب مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي

كتب- نهى خورشيد:

أُجريت اليوم الخميس، 5 ديسمبر، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمدينة ميامي الأمريكية، والتي شهدت مجموعة متوازنة للنادي الأهلي بطل أفريقيا.

ووقع المارد الأحمر في المجموعة الأولي، والتي ضمت كلاً من بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي مشواره في النسخة الجديدة من مونديال الأندية بمواجهة إنتر ميامي، والتي ستقام على ملعب هارد لوك.

والجدير بالذكر أن قرعة كأس العالم شهدت تواجد أربعة أندية من القارة الأفريقية وهم: الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

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