لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

فولهام

1 0
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

نابولي

الدوري السعودي

الوحدة

2 3
17:15

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

الأهلي ضد إنتر ميامي في افتتاح بطولة كاس العالم للأندية 2025

09:26 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين
  • عرض 11 صورة
    الهلال ضد إنتر ميامي
  • عرض 11 صورة
    النصر ضد إنتر ميامي
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري من تدريبات الأهلي الجماعية
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري من مران الأهلي الجماعي
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي يعود إلى تدريبات الأهلي الجماعية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

أُجريت اليوم الخميس، 5 ديسمبر، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمدينة ميامي الأمريكية، والتي شهدت مجموعة متوازنة للنادي الأهلي بطل أفريقيا.

ووقع المارد الأحمر في المجموعة الأولي، والتي ضمت كلاً من بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي مشواره في النسخة الجديدة من مونديال الأندية بمواجهة إنتر ميامي، والتي ستقام على ملعب هارد لوك.

والجدير بالذكر أن قرعة كأس العالم شهدت تواجد أربعة أندية من القارة الأفريقية وهم: الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

اقرأ أيضًا:

تغطية خاصة.. قرعة كأس العالم للأندية 2025

الأهلي ضد إنتر ميامي قرعة كأس العالم للاندية 2025 الأهلي كاس العالم للاندية 2025 ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غنت فيه مادونا.. أبرز المعلومات عن ملعب مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

إعلان

إعلان

كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر