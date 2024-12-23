صلاح يحقق رقم قياسي للمرة الـ3 في فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

حقق اللاعب المصري، محمد صلاح، أعلى عدد نقاط له في فانتازي الدوري الإنجليزي لموسم 2024/25.

وحصد صلاح 21 نقطة بفضل هدفين وتمريرتين حاسمتين و3 نقاط إضافية، حيث تغلب ليفربول على توتنهام هوتسبير 6-3 في الجولة السابعة عشر من البريميرليج.

وكانت هذه هي المرة الحادية عشرة التي يسجل فيها المصري 10 نقاط فأكثر في الفانتازي هذا الموسم.

وحقق صلاح 21 نقطة للمرة الثالثة في تاريخه بالفانتازي، بعدما حقق نفس عدد النقاط أمام بورنموث في الجولة 16 من موسم 2018/19، وضد مانشستر يونايتد في الأسبوع الـ 26 من موسم 2022/23.

ولم يحقق جناح ليفربول نقاط أكثر من الـ21 سوى في مناسبتين فقط، ضد مانشستر يونايتد بالجولة التاسعة من موسم 2021/22 (24 نقطة)، وأمام واتفورد في الجولة 31 لموسم 2017/18 (29 نقطة).

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