أفضل لاعب وهدف.. الدوري الإنجليزي يعلن 4 جوائز لشهر أكتوبر (فيديو)

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي عن 4 فائزين بجوائز الأفضل عن شهر أكتوبر المنقضي.

وحصد تصدي روبرت سانشيز الرائع لتسديدة جوتا سيلفا لاعب نوتنجهام فورست في اللحظات الأخيرة بجائزة أفضل تصدي في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أكتوبر 2024.

وتعادل تشيلسي وفورست 1-1 في الوقت بدل الضائع للمباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وفاز نيكولاس جاكسون بجائزة أفضل هدف عن شهر أكتوبر 2024 بهدفه في فوز تشيلسي 2-1 على نيوكاسل يونايتد.

وسجل جاكسون هدفه بعد تحرك رائع بدأ من نصف ملعب تشيلسي، ولعب كول بالمر تمريرة رائعة اخترقت دفاعات المنافسين من خارج منطقة الجزاء مباشرة قبل أن يمرر الكرة إلى بيدرو نيتو، الذي تغلب على أحد اللاعبين ومرر الكرة إلى جاكسون ليكمل الهجمة المرتدة بهدف.

