أفضل لاعب وهدف.. الدوري الإنجليزي يعلن 4 جوائز لشهر أكتوبر (فيديو)

كتب - محمد القرش:

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي عن 4 فائزين بجوائز الأفضل عن شهر أكتوبر المنقضي.

وحصد تصدي روبرت سانشيز الرائع لتسديدة جوتا سيلفا لاعب نوتنجهام فورست في اللحظات الأخيرة بجائزة أفضل تصدي في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أكتوبر 2024.

وتعادل تشيلسي وفورست 1-1 في الوقت بدل الضائع للمباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

Sanchez with a 🔝 save in stoppage time. 👏 pic.twitter.com/9gP56suSTW — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 7, 2024

وفاز نيكولاس جاكسون بجائزة أفضل هدف عن شهر أكتوبر 2024 بهدفه في فوز تشيلسي 2-1 على نيوكاسل يونايتد.

وسجل جاكسون هدفه بعد تحرك رائع بدأ من نصف ملعب تشيلسي، ولعب كول بالمر تمريرة رائعة اخترقت دفاعات المنافسين من خارج منطقة الجزاء مباشرة قبل أن يمرر الكرة إلى بيدرو نيتو، الذي تغلب على أحد اللاعبين ومرر الكرة إلى جاكسون ليكمل الهجمة المرتدة بهدف.

وتم اختيار مدرب نوتنجهام فورست، نونو إسبيريتو سانتو، كأفضل مدرب في شهر أكتوبر 2024 من قبل باركليز.

وأصبح كريس وود البالغ من العمر 32 عامًا أول لاعب من نوتنجهام فورست وأول نيوزيلندي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر.

وكان وود هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر أكتوبر، حيث سجل في جميع مبارياته الثلاث، وسجل أربعة أهداف لإبقاء نوتنجهام بلا هزيمة طوال الشهر، بالتعادل مع تشيلسي، والفوز على كريستال بالاس والفوز بديربي إيست ميدلاندز على ليستر سيتي.