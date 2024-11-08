فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي قبل الجولة 11 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب مانشستر سيتي، جوسكو جفارديول، قبل الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 8 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مارك جوهي (كريستال بالاس) 4.5 مليون جنيه إسترليني

جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 6.3 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس) 6.3 مليون جنيه إسترليني

أندرياس بيريرا (فولهام) 6.3 مليون جنيه إسترليني

ليام ديلاب (إيبسويتش) 5.6 مليون جنيه إسترليني

جاكوب جريفز (إيبسويتش) 4 مليون جنيه إسترليني

جاكوب مورفي (نيوكاسل) 5 مليون جنيه إسترليني

لوكاس بيرجفال (توتنهام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

لوكاس باكيتا (وست هام) 5.8 مليون جنيه إسترليني

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