فوز تاريخي وتصدي خيالي .. ملخص الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي (صور وفيديو)

ليفربول يحفظ ماء الوجه.. ماذا قدمت الأندية الإنجليزية في الجولة الرابعة

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب - محمد القرش:

شهدت الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي إثارة كبيرة ونتائج مفآجأة شاهدها عشاق كرة القدم الأوروبية.

وجاءت المفاجأة الكبرى عندما فاز بورنموث على مانشستر سيتي وأنهى سلسلة من 32 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يفز بورنموث بأي من المباريات العشرين السابقة التي خاضها ضد السيتي في مختلف المسابقات، حيث خسر 18 مباراة منها، وتعادل 2.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، تغلب مانشستر سيتي على بورنموث في جميع المواجهات الـ14 بنتيجة إجمالية 45-7.

أفضل هدف - أولا آينا

أكمل نوتنجهام فورست بدايته القوية لموسم 2024/25 بالفوز على وست هام يونايتد بثلاثية دون رد.

وسجل مدافع نوتنجهام، أولا آينا، هدفا رائعا من تسديدة صاروخية في الدقيقة 78 ويُعد الأفضل بالجولة العاشرة.

وقال المدافع بعد تسديدة رائعة بقدمه اليسرى الضعيفة: "أحب أن أفاجئ الجميع، ارتدت الكرة إلى اليمين وكنت منهكًا، لذا اعتقدت أنه من الأفضل أن أسددها".

أفضل أداء فردي - أنطوان سيمينيو

أنهك المهاجم الغاني دفاعات مانشستر سيتي في مباراة السبت الماضي، حيث سجل هدف تقدم بورنموث بعد 9 دقائق فقط من ضربة البداية.

وقبل مواجهة السيتي، كشف أنطوان سيمينيو أن أحد الأشياء التي كان المدرب إيراولا "يزعجه" بشأنها في الموسم الماضي هي حاجته إلى التواجد خلف المدافعين أكثر لزيادة فرص تسجيله للأهداف.

What's better... 😍 The assist from @kerkezofficial 🔥 The turn and finish from @antoinesemenyo1 🥹 The three different celebrations? pic.twitter.com/qPTo4YrHXc — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 3, 2024

وقال سمينيو أن نصيحة إيراولا "أثبتت نجاحها"، حيث جاءت ثلاثة من أهدافه الأربعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أفضل تصدي - آرون رامسديل

أخيرًا، حصل ساوثهامبتون وأرون رامسديل على شباك نظيفة لأول مرة هذا الموسم بجميع المسابقات، عندما فازوا على إيفرتون بهدف نظيف بالجولة العاشرة.

ويرجع الفضل إلى الحارس الإنجليزي الذي تصدى لرأسية مايكل كين من مسافة قريبة جدا بردة فعل غير عادية.

"WHAT. A. SAVE." 😱 Wait for the replay... ⛔️ pic.twitter.com/nQHVYbbDTN — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 3, 2024

وحقق إيفرتون أول شباك نظيفة خلال آخر 22 مباراة بالدوري الممتاز، منذ التعادل 0-0 في مانشستر يونايتد بمارس 2023.

أفضل عودة - توتنهام

بعد التأخر أمام أستون فيلا في الدقيقة 32، نجح فريق أنجي بوستيكوجلو في تغيير الخطة والعودة بالنتيجة في شوط المباراة الثاني برباعية.

وأدى الضغط العالي الذي طبقه بوستيكوجلو في الشوط الثاني إلى الفوز، ويعد توتنهام ثالث أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الضغط على الخصم وافتكاك الكرة منه بواقع 278 مرة.

ويتصدر سولانكي القائمة باعتباره آلة الضغط الخاصة بالديوك ويبلغ إجمالي ضغطه في الثلث الأخير 212 مرة متقدمًا بفارق كبير عن أقرب منافس له، إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الذي لديه 156 ضغطًا.

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