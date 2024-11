فوز تاريخي وتصدي خيالي .. ملخص الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي (صور وفيديو)

كتب - محمد القرش:

شهدت الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي إثارة كبيرة ونتائج مفآجأة شاهدها عشاق كرة القدم الأوروبية.

وجاءت المفاجأة الكبرى عندما فاز بورنموث على مانشستر سيتي وأنهى سلسلة من 32 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يفز بورنموث بأي من المباريات العشرين السابقة التي خاضها ضد السيتي في مختلف المسابقات، حيث خسر 18 مباراة منها، وتعادل 2.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، تغلب مانشستر سيتي على بورنموث في جميع المواجهات الـ14 بنتيجة إجمالية 45-7.

أكمل نوتنجهام فورست بدايته القوية لموسم 2024/25 بالفوز على وست هام يونايتد بثلاثية دون رد.

وسجل مدافع نوتنجهام، أولا آينا، هدفا رائعا من تسديدة صاروخية في الدقيقة 78 ويُعد الأفضل بالجولة العاشرة.

وقال المدافع بعد تسديدة رائعة بقدمه اليسرى الضعيفة: "أحب أن أفاجئ الجميع، ارتدت الكرة إلى اليمين وكنت منهكًا، لذا اعتقدت أنه من الأفضل أن أسددها".

أنهك المهاجم الغاني دفاعات مانشستر سيتي في مباراة السبت الماضي، حيث سجل هدف تقدم بورنموث بعد 9 دقائق فقط من ضربة البداية.

وقبل مواجهة السيتي، كشف أنطوان سيمينيو أن أحد الأشياء التي كان المدرب إيراولا "يزعجه" بشأنها في الموسم الماضي هي حاجته إلى التواجد خلف المدافعين أكثر لزيادة فرص تسجيله للأهداف.

What's better...

😍 The assist from @kerkezofficial

🔥 The turn and finish from @antoinesemenyo1

🥹 The three different celebrations? pic.twitter.com/qPTo4YrHXc

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 3, 2024