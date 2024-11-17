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في مثل هذا اليوم.. تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي

07:45 م الأحد 17 نوفمبر 2024

الأهلي والترجي

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كتب ـ محمد الميموني:

خاض الأهلي مباراة من العيار الثقيل ضد نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد رادس 2012/13، في مثل هذا اليوم.

وفاز الأهلي على الترجي بنتيجة (2ـ1)، وسجل ثنائية المارد الأحمر وليد سليمان ومحمد ناجي جدو فيما أحرز هدف الترجي يانيك نيانج.

وتوج الأهلي حينها للمرة السابعة في تاريخه بكأس دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي في نهائي البطولة عام 2012.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي أكثر الفرق تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقباً

الأهلي والترجي دوري أبطال أفريقيا
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