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قبل نصف ساعة من الديربي.. اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيما وغيابه عن موقعة الأهلي

08:37 م الخميس 31 أكتوبر 2024

كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي

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كتبت - نهى خورشيد:

أعلن نادي اتحاد جدة في بيان رسمي مساء اليوم الخميس تفاصيل إصابة النجم الفرنسي كريم بنزيما، قبل لقاء الديربي أمام الأهلي، اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر العميد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها كريم بنزيما يوم أمس إصابته في العضلة الخلفية اليسرى، وبناء على تقرر ذلك استبعاده من قائمة الفريق لمباراة اليوم أمام الأهلي، وبدء برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي".

ومن المقرر أن تبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

اتحاد جدة كريم بنزيما الدوري السعودي للمحترفين الأهلي السعودي
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