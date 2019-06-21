مشجعو زيمبابوي يصلون في طائرة خاصة لحضور افتتاح كأس الأمم

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، طائرة مشجعين خاصة قادمة من زيمبابوي، وذلك لمؤازرة منتخب بلادهم في مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية أمام المنتخب الوطني في العاشرة من مساء اليوم الجمعة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن سلطات المطار استقبلت طائرة المشجعين بصالة الوصول رقم 3 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وقامت سلطات المطار المختلفة بإنهاء إجراءات وصولهم، والإشراف على خروجهم من المطار إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة لحين موعد المباراة.

ووجهت ركاب زيمبابوي الشكر لقيادات وسلطات المطار على حفاوة الاستقبال وتسهيل إنهاء إجراءات وصوله، وتوفير سيارات أمام الصالة لنقلهم إلى أماكن الإقامة.