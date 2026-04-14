

وكالات

كشفت تقارير إخبارية حديثة، أن شركة آبل تعمل على تطوير نظاراتها الذكية الخاصة، رغم تأخرها نسبيا عن منافسيها في هذا المجال.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرج"، فإن الشركة تختبر حاليا 4 تصاميم مختلفة لمنتجها القادم، في محاولة منها لتغطية جميع الأذواق وزيادة فرص نجاحها في سوق يهيمن عليه حاليا عمالقة مثل "ميتا".

ومن المتوقع أن تطلق "آبل" بعض هذه التصاميم أو جميعها، وفقا لما ذكره المحلل مارك غورمان في تقريره لوكالة "بلومبرج".

وتشمل التصاميم الـ4 التي تختبرها "آبل" حاليا إطارا مستطيلا كبيرا مشابها لنظارات "راي بان" Wayfarer الشهيرة، وإطارا مستطيلا أنحف يشبه النظارات التي يرتديها الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، بالإضافة إلى إطار بيضاوي أو دائري كبير الحجم، وخيار آخر بيضاوي أو دائري أصغر.

كما تعمل "آبل" على مجموعة من الألوان تشمل الأسود، والأزرق المحيطي، والبني الفاتح.

وهذه النظارات التي تحمل الاسم الرمزي الداخلي N50 حاليا، ستكون منافسا مباشرا للجيل الثاني من نظارات "راي بان ميتا" الذكية.

ورغم التشابه الكبير بينهما، تسعى "آبل" إلى تمييز تصميمها بعدسات بيضاوية مزودة بإضاءات محيطة، وفقا للتقرير.

ومن حيث الوظائف، ستتمكن النظارات مثل منافستها من التقاط الصور ومقاطع الفيديو، لكن الميزة الأهم والأكثر تميزا هي قدرتها على التكامل بشكل أفضل مع هواتف "آيفون"، ما يتيح للمستخدمين الاستفادة الكاملة من نظام "آبل" البيئي في تحرير الوسائط، والمشاركة، وإجراء المكالمات، واستلام الإشعارات، وتشغيل الموسيقى، وحتى استخدام المساعد الصوتي "سيري" (Siri).

ومن المتوقع أن يتزامن إطلاق النظارات مع وصول نسخة محسنة من "سيري" سترى النور مع نظام التشغيل iOS 27.

أما بالنسبة لموعد الإطلاق، فيتوقع غورمان أن تكشف "آبل" عن نظاراتها الذكية في نهاية عام 2026 أو مطلع عام 2027، على أن يتم إطلاقها رسميا في الأسواق خلال عام 2027، وفقا لروسيا اليوم.