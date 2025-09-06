من الشات إلى الوظائف.. تفاصيل منصة OpenAI لتوفير فرص عمل

وكالات

أعلنت شركة OpenAI، المطورة لروبوت الدردشة الشهير ChatGPT، عن استعدادها لإطلاق منصة توظيف جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحت اسم OpenAI Jobs، في خطوة تعكس توسع الشركة في تقديم حلول موجهة للأفراد والشركات.

المنصة الجديدة ستعمل على ربط الكفاءات المؤهلة بالشركات الباحثة عن موظفين، ما يضع OpenAI في منافسة مباشرة مع شبكة لينكدإن التابعة لشركة مايكروسوفت، رغم أن الأخيرة تعد أكبر مستثمر في OpenAI بعد ضخها نحو 13 مليار دولار في الشركة.

وأوضحت فيدجي سيمو، الرئيسة التنفيذية للتطبيقات في OpenAI، عبر مدونة الشركة، أن المنصة لن تقتصر على استقطاب المواهب للشركات الكبرى، بل ستدعم أيضًا المؤسسات المحلية والحكومات في البحث عن خبرات الذكاء الاصطناعي اللازمة لتطوير مجتمعاتها. ومن المقرر أن ترى المنصة النور بحلول منتصف عام 2026، وفق ما أكده متحدث باسم الشركة.

وفي سياق متصل، كشفت OpenAI عن نيتها إطلاق برنامج اعتماد مهني جديد ضمن مبادرة OpenAI Academy، وهي منصة تعليمية عبر الإنترنت تهدف إلى تدريب الموظفين على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل.

وسيتيح البرنامج شهادات معتمدة بمستويات مختلفة، تبدأ من الاستخدامات الأساسية وتنتهي بالتخصصات المتقدمة مثل هندسة التعليمات.

وستعتمد الدورات على خاصية Study Mode في ChatGPT، والتي تحول الروبوت إلى مدرب يطرح أسئلة ويوجه ملاحظات بدلًا من تقديم إجابات مباشرة.

وأعلنت الشركة عن تعاونها مع مؤسسات كبرى مثل وولمارت لدمج هذه الشهادات في برامج التدريب الخاصة بها، مستهدفة منح اعتماد مهني لنحو 10 ملايين أمريكي بحلول 2030.

تأتي هذه الخطط في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، حيث اضطرت شركات مثل Salesforce إلى تنفيذ تسريحات مرتبطة بالتحول الرقمي، فيما تشير دراسات إلى أن بعض الوظائف مهددة بالاندثار بسبب الأتمتة. ب

وتظهر بيانات شركة Lightcast أن الوظائف التي تتطلب مهارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي تمنح أصحابها رواتب أعلى.

واختتمت سيمو تصريحاتها بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة "مغيرة لقواعد اللعبة" ستعيد تشكيل الوظائف والشركات، لكنها شددت على أهمية الاستثمار في تدريب الأفراد وربطهم بفرص عمل جديدة لمواكبة هذا التحول.