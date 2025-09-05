إعلان

ترامب يجمع قادة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عشاء خاص بواشنطن

12:21 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

ترامب يجمع قادة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناع

(أ ب)

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، عشاء في البيت الأبيض حضره أقطاب شركات التكنولوجيا.

وبحسب البيت الأبيض، شملت قائمة الضيوف المؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل جيتس، والرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك، والرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرج، إضافة إلى نحو 12 شخصية تنفيذية أخرى من أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وسجل غياب لافت لإيلون ماسك، الذي كان في وقت سابق حليفا مقربا من ترامب وكلفه الرئيس بتولي وزارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها لخفض النفقات، إلا أن ماسك دخل في خلاف علني مع ترامب مطلع هذا العام.

وأقيم العشاء في حديقة الورود التي أعاد ترامب تصميمها مؤخرا، حيث رُصفت أرضيتها بالأحجار وزُودت بطاولات وكراسٍ ومظلات تشبه بشكل لافت الترتيبات الخارجية في نادي "مارالاجو" بولاية فلوريدا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنجل في بيان: "نادي حديقة الورود في البيت الأبيض هو أكثر الأماكن سخونة في واشنطن، وربما في العالم.

ويأتي هذا الحدث عقب اجتماع لفريق العمل الجديد لتعليم الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، برئاسة السيدة الأولى ميلانيا ترامب،

ويهدف الاجتماع إلى تطوير برامج تعليمية حول الذكاء الاصطناعي للشباب الأمريكي.

ترامب يجمع قادة شركات التكنولوجيا عشاء خاص بواشنطن دونالد ترامب عشاء خاص لأقطاب شركات التكنولوجيا
