واتساب يطرح مزايا جديدة لتعزيز تجربة الدردشة والمكالمات.. تعرف عليها

أعلنت شركة واتساب عن إطلاق مجموعة من المزايا الجديدة في تطبيقها، تهدف إلى جعل الدردشة والمكالمات أكثر سهولة ومتعة، مع تعزيز خيارات التعبير والتخصيص للمستخدمين.

مشاركة الصور الحية والمتحركة

تشمل التحديثات إمكانية مشاركة الصور الحية Live Photos لمستخدمي آيفون، والصور المتحركة Motion Photos لمستخدمي أندرويد، لتقديم تجربة أكثر تفاعلا عند مشاركة الصور داخل المحادثات.

تخصيص خلفيات المحادثات بالذكاء الاصطناعي

قدمت واتساب ميزة تخصيص خلفيات المحادثات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من Meta AI، مما يتيح للمستخدمين ابتكار سمات دردشة فريدة خاصة بهم.

وتوسع دور الذكاء الاصطناعي ليشمل أيضًا إنشاء خلفيات لمكالمات الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في الصور ومقاطع الفيديو داخل الدردشات.

حزم ملصقات جديدة

وأطلقت الشركة حزم ملصقات جديدة مثل Fearless Bird وVacation، والتي تساعد المستخدمين على التعبير عن مشاعرهم بطريقة مرحة وسهلة دون الحاجة للكتابة.

ويعكس التوسع في أدوات الملصقات والسمات المخصصة رغبة واتساب في جذب فئة الشباب الذين يفضلون الرموز البصرية للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بسرعة أكبر.

تحسين البحث عن المجموعات

أصبح البحث عن المجموعات أسهل، إذ يمكن للمستخدمين العثور على المجموعات المشتركة من خلال البحث عن اسم أحد الأعضاء.

مسح المستندات مباشرة من التطبيق

أصبح بإمكان مستخدمي أندرويد الآن مسح المستندات ضوئيا وقصها وإرسالها مباشرةً من التطبيق، بعد أن كانت الميزة متاحة سابقًا لمستخدمي آيفون فقط، إذ تغني هذه الخاصية المستخدمين عن الحاجة إلى تطبيقات خارجية لمسح المستندات.

أكدت واتساب أنها ستواصل إطلاق المزيد من المزايا والتحديثات قريبا، بهدف تعزيز تجربة التواصل لمستخدميها حول العالم.