"أوبن إيه.آي" تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.. ما القصة؟

وكالات

تتجه شركة "أوبن إيه.آي" لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها لأول مرة العام المقبل بالشراكة مع "برودكوم" الأمريكية لأشباه الموصلات.

قالت مصادر، إن أوبن إيه.آي تعتزم استخدام الشريحة داخليا بدلا من إتاحتها لعملاء خارجيين.

في العام الماضي، أفادت رويترز أن، "أوبن إيه.آي" تتعاون مع برودكوم وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي.إس.إم.سي) لتطوير أول شريحة داخلية لها لتشغيل أنظمتها للذكاء الاصطناعي، مع دمج شرائح شركتي إيه.إم.دي وإنفيديا لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية.

في ذلك الوقت، درست أوبن إيه.آي مجموعة خيارات لتنويع مصادر الرقائق وخفض التكاليف.

وذكرت رويترز في فبراير، أن أوبن إيه.آي تسعى لتقليل الاعتماد على إنفيديا في الحصول على إمدادات الشرائح عبر تطوير جيلها الأول من شرائح الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لبرودكوم هوك تان الخميس، إن الشركة تتوقع تحسنا ملحوظا في نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي للسنة المالية 2026، بعدما حصلت على طلبات بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي من عميل جديد، دون أن يحدده.

وجاء تحرك أوبن إيه.آي في أعقاب جهود كل من جوجل وأمازون وميتا، إذ صنعت تلك الشركات شرائح مخصصة لمعالجة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الطلب على القدرات التكنولوجية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.