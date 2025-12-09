مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك.. ما مواصفات حاسب Xiaomi المنتظر؟
كتب : مصراوي
حاسب Xiaomi
وكالات
سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن حاسب Xiaomi القادم الذي سيكون منافسا للحواسب اللوحية الحديثة من حيث السعر والمواصفات.
تشير التسريبات إلى أن حاسب Xiaomi Black Shark Pad 7 Pro الجديد حصل على هيكل متين مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، كما جهّز بمنفذ Nano-SIM لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية.
وشاشته أتت من نوع IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها "1200/1900" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 204 بيكسل/الإنش تقريبا.
وسيعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Mediatek Helio G100، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية جاءت بدقة 13 ميجابيكسل، لها القدرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الامامية أتت بدقة 8 ميجابيكسل.
وزوّد الجهاز أيضا بأربعة مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C، وتقنية Bluetooth لنقل الملفات والاقتران بالأجهزة الإلكترونية الأخرى، وبطارية بسعة 8800 ميلي أمبير، وسيطرح بلونين أساسيين، هما الرمادي والأزرق، بسعر 200 يورو تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.