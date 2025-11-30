"كرة نارية خضراء أضاءت السماء".. شاهد لحظة انفجار نيزك (فيديو)

أضاءت كرة نارية السماء فوق منطقة البحيرات العظمى في الساعات الأولى من صباح الأحد، إذ كانت مرئية على مئات الأميال، وفقا لشهود عيان ومقاطع فيديو وثقتها مجموعات رصد الطقس.

وانفجر نيزك فوق بحيرات ميشيغان العظمى على شكل كرة نارية خضراء، ويرجح أن يكون سببه احتراق شظية من مذنب في الغلاف الجوي.

وفي حوالي الساعة 5:29 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد 23 نوفمبر، أفاد عشرات الشهود برؤية النيزك ينطلق بسرعة قبل أن ينفجر في عرض ضوئي مذهل.

ووثقت مجموعة "مطاردو العواصف في ميشيغان" مرور النيزك وهبوطه الناري عبر كاميراتها، بينما ذكرت الجمعية الأمريكي للأرصاد الجوية أن الكرة النارية شوهدت في ميشيغان وويسكونسن وإنديانا، وعلى بعد يصل إلى 340 ميلا (550 كيلومترًا) في لانكستر بولاية أوهايو.

وأظهر مقطع فيديو من كولدووتر بولاية ميشيغان كرة نارية مذهلة، بينما أظهر آخر من تيكومسيه عرضا ضوئيا مماثلا.

وتتبعت ناسا لاحقا مسار النيزك باستخدام مقاطع الفيديو والتقارير، وذكرت أن النيزك ظهر على ارتفاع 100 كيلومتر (62 ميلا) فوق بحيرة هوبارد، قبل أن ينطلق بسرعة 160 ألف كيلومتر في الساعة لمسافة 132 كيلومترا أخرى، وتفكك على ارتفاع 74 كيلومترًا (46 ميلًا) فوق بحيرة هورون.

وأكد ممثلو ناسا أن كرة النار كانت حدثا فرديا وليست جزءا من زخة شهب أوسع، مثل زخة شهب الأسديات التي تستمر من 6 إلى 30 نوفمبر.

وأضافوا أن شظية المذنب الصغيرة كانت السبب في هذا الحدث، ولم تكن مرتبطة بأي زخة شهب نشطة.

ويشير مرصد الفلك الأحمر إلى أن معظم النيازك والمذنبات يمكن رؤيتها بالعين المجردة، لكن تصويرها يتطلب معدات فلكية متقدمة.

وتصدر كرات النار أحيانا لونا أخضر بسبب تركيز المعادن مثل النيكل، بينما تنتج النيازك الأسرع ألوانا أكثر حيوية، كالأبيض المزرق للمغنيسيوم أو الأصفر للصوديوم.

وذكر التقرير أن ألوانا خضراء مشابهة لوحظت في كرات نارية سابقة، منها كرة نارية في نيوزيلندا يوليو 2022 وأخرى فوق بحيرة أونتاريو نوفمبر 2022، والتي كانت أصغر كويكب رصد في الفضاء بعرض يتراوح بين 40 و60 سنتيمترا (16 إلى 24 بوصة).