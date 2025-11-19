ما هي شريحة "N1" التي تسرع أداء الواي فاي البطيء؟

كشفت أحدث بيانات سبيد تيست الصادرة عن شركة "أوكلا" عن ترقية بارزة في أداء سلسلة آيفون 17 بعد تزويدها لأول مرة بشريحة الواي فاي المطورة من "أبل" N1، والتي بدأت بالفعل في إظهار فارق واضح مقارنة بالجيل السابق.

وتوضح البيانات، بحسب تقرير موقع digitaltrends، أن آيفون 17 حقق سرعات أعلى في التحميل والرفع عبر شبكات المنازل والمكاتب، وليس فقط في بيئات الاختبار المثالية، مع تفوق ثابت على أجهزة آيفون 16 في مناطق مختلفة حول العالم، مما ينفي أن التحسن مرتبط باستخدام أجهزة توجيه متقدمة.

وجاء أكبر تحول في الأداء داخل البيئات الضعيفة التي عادة ما يعاني فيها المستخدمون من انخفاض حاد في سرعة الاتصال وعدم الاستقرار.

وأظهرت شريحة N1 أداء قويا، حيث ارتفع متوسط سرعة التحميل عالميا إلى نحو 330 ميجابت/ثانية على آيفون 17 مقابل 236 ميجابت/ثانية على الجيل السابق، كما ارتفعت سرعات الرفع من 74 إلى 103 ميغابت/ثانية.

وفي أسوأ 10% من اختبارات الشبكة، كانت السرعات أعلى بأكثر من 60% مقارنة بآيفون 16، بينما سجلت أفضل النتائج زيادة تجاوزت 20%.

ونظرا لاعتماد الهاتف بشكل كبير على الاتصال بالواي فاي، فإن أي تحسن في السرعات اليومية ينعكس بشكل مباشر على تجربة الاستخدام، سواء في استقرار بث الفيديو أو تقليل التقطعات في الألعاب والمكالمات المرئية، وهو ما سيلاحظه المستخدمون القادمين من أجهزة أقدم فوراً، خصوصاً في الأماكن المزدحمة بالأجهزة المتصلة.

ورغم التحسن الملحوظ، تشير البيانات إلى أن الاستفادة القصوى من قدرات شريحة N1 لن تتحقق إلا عند استخدام راوتر حديث يدعم Wi-Fi 6E أو Wi-Fi 7، لتصبح "ترقية الراوتر" الخطوة التالية لمن يمتلك آيفون 17.

ما هي شريحة N1؟

وتعد شريحة N1 شريحة اتصال لاسلكي متقدمة تدعم الواي فاي 7 والبلوتوث 6، إلى جانب بروتوكول Thread المخصص لأنظمة المنزل الذكي.

وبفضل تصميمها المتكامل مع العتاد والبرمجيات، تقول آبل إن الشريحة الجديدة توفر كفاءة أعلى وموثوقية محسنة، ما سينعكس مباشرة على مزايا مثل AirDrop ونقطة الاتصال الشخصية Personal Hotspot.

وتعني إدخال الشريحة الجديدة أن آبل تتخلى عن اعتمادها على موردين خارجيين مثل Broadcom لتصنيع شرائح الاتصال، في خطوة تؤكد اتجاهها نحو تعزيز التكامل العمودي في منتجاتها.

ورغم أن دعم الواي فاي 7 ظهر لأول مرة في آيفون 16، فإن الانتقال إلى البلوتوث 6 يمثل ترقية مهمة مقارنة بالجيل السابق (البلوتوث 5.3)، حيث يتيح تحسين الاتصال في البيئات المزدحمة، وخفض زمن الاستجابة، وإطالة عمر البطارية، إلى جانب دعم أفضل للصوت المتعدد القنوات مثل الصوت المكاني وتحسين التوافق مع السماعات اللاسلكية.

ومن المتوقع أن يلاحظ المستخدمون تحسينات عملية في AirDrop، خصوصا في الأماكن المزدحمة كالمدارس والفعاليات العامة، حيث يقل التداخل اللاسلكي بفضل البلوتوث 6، كما ستصبح ميزة Personal Hotspot أكثر استقرارا حتى عند مشاركة الشبكة مع عدة مستخدمين في وقت واحد.

وتدعم شريحة N1 بروتوكول Thread، ما يتيح لمالكي آيفون 17 التحكم المباشر في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع هذه التقنية مثل المصابيح وأنظمة التكييف والتدفئة والأمن ليصبح الهاتف مركزا للتحكم في بيئة المنزل الذكي دون الحاجة إلى أجهزة وسيطة.