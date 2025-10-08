حصل على مواصفات عملية.. Itel تعلن عن أحدث هواتفها



وكالات

كشفت itel تفاصيل هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات عملية وسيطرح بسعر منافس.

حصل هاتف itel A95 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وزوّد بمنفذي Nano-SIM لشرائح الاتصالات الخلوية.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 265 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Panda Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-14" مع واجهات itel OS 14، ومعالج Mediatek Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD، وفقا لروسيا اليوم.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط، وسيطرح في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 120 دولارا تقريبا.