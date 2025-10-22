"يوتيوب" تطلق ميزة جديدة للحد من إدمان شورتس

أعلنت منصة "يوتيوب" عن إطلاق ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز مفهوم "الرفاهية الرقمية" والحد من التصفح المستمر، وذلك عبر تمكين المستخدمين من تحديد سقف زمني يومي لمشاهدة مقاطع "شورتس" (Shorts).

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم ضبط "مؤقت زمني" عبر إعدادات التطبيق، ليظهر له إشعار تنبيه بمجرد الوصول إلى الحد اليومي المحدد.

ووفقا لتقرير نشره موقع "تك كرانش"، فإن هذا المؤقت يُنبه المستخدم بأن التمرير في موجز "الشورتس" قد تم إيقافه "مؤقتا"، ورغم ذلك، يبقى للمستخدم خيار تجاوز الإشعار ومتابعة المشاهدة.

قصور في الرقابة الأبوية وتأجيل لدعمها

في الوقت الحالي، لا تزال الميزة غير مرتبطة بخيارات الرقابة الأبوية، مما يعني عدم قدرة الآباء على فرض حدود زمنية قسرية على استخدام أطفالهم لمقاطع "شورتس".

ومع ذلك، أكدت "يوتيوب" أنها تعتزم إضافة هذه الإمكانية العام المقبل، بحيث لن يتمكن الأطفال من تجاوز التنبيهات والحدود المفروضة.

تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من أدوات الرفاهية الرقمية التي أطلقتها المنصة على مدار السنوات الماضية. وتشمل هذه الأدوات ميزة "خذ استراحة" (Take a Break)، التي تسمح بتحديد فترات مشاهدة تسبق ظهور تذكير تلقائي بضرورة التوقف، وميزة "تذكير وقت النوم" (Bedtime Reminder) التي تُنبه المستخدم عند حلول وقت نومه المُحدد مسبقاً.

ويأتي إطلاق هذه الميزة في ظل ضغوط قضائية متزايدة تواجهها شركات التواصل الاجتماعي. وتشير تقارير حديثة إلى وجود نحو 2000 دعوى قضائية في الولايات المتحدة تتهم هذه المنصات بتصميم ميزات "إدمانية" تُلحق ضرراً بالصحة.