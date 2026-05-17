مطور: القاهرة الجديدة تتصدر خريطة الاستثمار العقاري وتحتاج توسعات فندقية جديدة

كتب : محمد عبدالناصر

11:15 م 17/05/2026

القاهرة الجديدة

قال طارق سليمان، المطور العقاري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة VIE COMMUNITIES، إن السوق العقاري المصري يُعد واحدًا من أكثر الأسواق استقرارًا وجاذبية للاستثمار في المنطقة، مدعومًا بالطلب الحقيقي المتزايد، والتوسع العمراني الكبير الذي تنفذه الدولة في مختلف المحافظات.

وأوضح سليمان أن قوة السوق لا تنبع فقط من حجم الطلب، ولكن أيضًا من تنوع المطورين العقاريين وتكامل أدوارهم، حيث يسهم التعاون بين الشركات العقارية في رفع جودة المنتج النهائي وتعزيز القدرة التنافسية، بما ينعكس إيجابًا على نمو القطاع ككل.

وأشار إلى أن منطقة القاهرة الجديدة تُعد من أهم وأقوى المناطق الاستثمارية في مصر حاليًا، نظرًا لارتفاع الطلب عليها من العملاء المحليين والأجانب، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومجتمعات عمرانية متكاملة، مؤكدًا أن هناك حاجة متزايدة للتوسع في إنشاء الفنادق والخدمات الفندقية داخل القاهرة الجديدة لتلبية الطلب المتنامي من الزائرين والمستثمرين.

وأكد أن الشركة تستهدف استثمارات بـ150 مليار جنيه من خلال تنفيذ مشروعين في القاهرة الجديدة، وبإجمالي مبيعات يبلغ 290 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بتوقعات السوق خلال الفترة المقبلة، أشار سليمان إلى أن السوق العقاري المصري مرشح لمزيد من النمو، مدفوعًا بالطلب المستمر، والتوسعات العمرانية الكبرى، وزيادة ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن القطاع سيظل أحد أهم محركات الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.

القاهرة الجديدة السوق العقاري المصري الاستثمار العقاري

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
التحقيق مع بلوجر أشعلت النار في نفسها.. حاولت جمع المشاهدات بسبب ديون 60
محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
أديب: فيديو بالـAI سخر من أحزاني وأبهرني فنيًا
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الأجواء الربيعية

