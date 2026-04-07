قال المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إنه تم سحب 6 عمليات من الشركات المتقاعسة لعدم التزامها بالبرامج الزمنية المحددة ومستويات الأداء المطلوبة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأكد مراد، انه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها، مع إعادة إسناد تلك الأعمال لشركات أخرى أكثر كفاءة، بما يضمن دفع معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز، والحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق المستهدفات التنموية وفق أعلى معايير الجودة.

وتفقد رئيس الجهاز مشروعات الإسكان الاجتماعي بالحيين 15 و16 حيث يضم الحي 15 نحو 16 ألف و920 وحدة سكنية، بينما يضم الحي 16 ما يقرب من 10 آلاف و392 وحدة سكنية، وتم خلال الزيارة مراجعة معدلات التنفيذ للأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية، و تنفيذ أعمال فرمة الطرق، وتركيب البلدورات و الإنترلوك، وتنسيق الموقع والتأكد من انتظام العمل بمختلف المواقع.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المهنية في جميع مراحل التنفيذ، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال دون أي تأخير، مع ضمان توافر الخامات والتوريدات في التوقيتات المحددة، بما يسهم في تسليم الوحدات وفق أعلى مستوى من الكفاءة.

كما تفقد رئيس الجهاز مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13، والذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3,924 وحدة سكنية، حيث تابع أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية، إلى جانب أعمال المرافق المتكاملة من مياه وصرف صحي وشبكات ري وكهرباء، فضلًا عن أعمال تنسيق الموقع العام.