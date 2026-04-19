قال مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية إنه تم تطبيق رسوم جديدة على المشروعات العقارية التي تُطبق بنظام الشراكة في الساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن الرسوم الجديدة تبدأ من 1000 جنيه للمتر، و20 دولارًا للمشروعات التي يتم تطويرها بالشراكة مع شركة أجنبية.

وتابع: يمكن سداد قيمة الرسوم الجديدة على سنة بدون فوائد، وحتى 5 سنوات بفائدة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أعلنت في وقت سابق عن فرض رسوم استخدام جديدة على الأراضي الساحلية الواقعة ضمن نطاق الشراكة مع الدولة، وذلك على النحو التالي:

500 جنيه/م² للأراضي جنوب الطريق الساحلي.

750 جنيه/م² شمال الطريق.

1000 جنيه/م² للأراضي ذات الواجهة الشاطئية المباشرة.

كما شملت التعديلات بندًا يُلزم الشركات بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تسويق أو تنفيذ المشروع بواسطة مطورين آخرين غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.



