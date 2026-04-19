إعلان

تصل لـ1000 جنيه للمتر.. رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية بالساحل والقاهرة

كتب : محمد عبدالناصر

01:17 م 19/04/2026

هيئة المجتمعات العمرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية إنه تم تطبيق رسوم جديدة على المشروعات العقارية التي تُطبق بنظام الشراكة في الساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن الرسوم الجديدة تبدأ من 1000 جنيه للمتر، و20 دولارًا للمشروعات التي يتم تطويرها بالشراكة مع شركة أجنبية.

وتابع: يمكن سداد قيمة الرسوم الجديدة على سنة بدون فوائد، وحتى 5 سنوات بفائدة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أعلنت في وقت سابق عن فرض رسوم استخدام جديدة على الأراضي الساحلية الواقعة ضمن نطاق الشراكة مع الدولة، وذلك على النحو التالي:

500 جنيه/م² للأراضي جنوب الطريق الساحلي.

750 جنيه/م² شمال الطريق.

1000 جنيه/م² للأراضي ذات الواجهة الشاطئية المباشرة.

كما شملت التعديلات بندًا يُلزم الشركات بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تسويق أو تنفيذ المشروع بواسطة مطورين آخرين غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.


20% مقدم.. رئيس غرفة التطوير العقاري يعرض حل رسوم الساحل الشمالي والطريق الصحراوي

وزير الإسكان يوافق على تقسيط الدفعة المقدمة لرسوم الساحل الشمالي والصحراوي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة المجتمعات العمرانية السوق العقاري الساحل الشمالي القاهرة الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار مصر

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش.. تفاصيل
اقتصاد

"احتفظ بالسيولة".. نصائح نجيب ساويرس للمستثمرين: احذروا من زيادة مخاطر
شئون عربية و دولية

بسبب الموبايل.. كيف أنهى زوج حياة عروسه في شهر العسل بكفر الشيخ؟
حوادث وقضايا

المحكمة ترفض إيداع المتهم بقتل "أطفال اللبيني" بالعباسية: واعٍ ومدرك لأفعاله
شئون عربية و دولية

لأول مرة منذ 13 عامًا.. مصر و9 دول تُعلّق على اتفاق الميزانية الموحدة لليبيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

