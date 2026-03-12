إعلان

السبت المقبل.. الإسكان: بدء تخصيص وحدات "R3" للموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة

كتب : أحمد الجندي

01:29 م 12/03/2026 تعديل في 01:29 م
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء تخصيص الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث "R3" للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة "المرحلة الثانية"، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني اعتباراً من الساعة 10 صباح يوم السبت المقبل الموافق 14 مارس 2026، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بمنصة مصر الرقمية، كما هو موضح بكراسة طرح الوحدات.

وأضافت الوزارة أن التخصيص سيكون للموظفين الذين سددوا جدية الحجز للوحدات السكنية بمشروع الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس - R3" بالعاصمة الجديدة، والمرسل لهم رسائل نصية على أرقام الهواتف الخاصة بهم.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطة الطموحة التي تتبناها الدولة بنقل مقرات الوزارات والهيئات العامة إلى العاصمة الجديدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن طرح الوحدات السكنية بمشروع "كابيتال ريزيدانس - R3" بالحي السكني الثالث للموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة لتوفير السكن الملائم لهم وحرصا من وزارة الإسكان على تقديم خدمات على أعلى مستوى يتم الأن تنفيذ بعض الأعمال الروتينية لتجهيز الوحدات السكنية قبل تسليمها للمتقدمين.

وحدات الإسكان وحدات R3 العاصمة الجديدة

