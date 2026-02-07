واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد مركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية وسكن كل المصريين بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وخلال الجولة، تابع المهندس شريف الشربيني، الأعمال الجارية بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع، وتنفيذ مختلف بنود الأعمال بالمشروع وفقا للمواصفات القياسية، والذي يأتي كأحد أهم الصروح الحضارية الجاري تجهيزها ليكون مركزًا رئيسيًا ووجهة للفعاليات الكبرى، حيث يضم 4 صالات رئيسية مصممة كأجنحة معارض متعددة الاستخدامات، إلى جانب ساحات انتظار واسعة وخدمات تنظيمية متكاملة، بما يؤهله ليصبح قبلة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الإقليمية والدولية، ويسهم في تعزيز مكانة العلمين الجديدة على خريطة سياحة المؤتمرات عالميًا، فضلًا عن دوره في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية بالمدينة.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، لتفقد مشروع سكن لكل المصريين بالمنطقة الجنوبية بالمدينة، ووجه بتكثيف الأعمال بالمشروع، والذي يضم 83 عمارة سكنية بإجمالي 1992 وحدة، ويتميز بموقعه الحيوي بالقرب من جامعة العلمين الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فضلًا عن احتوائه على منطقة خدمات متكاملة تشمل مركزًا طبيًا ومدرسة تعليم أساسي وسوقًا تجاريًا وملعبًا خماسيًا ووحدة صحية، بما يوفر بيئة سكنية متكاملة تحقق جودة الحياة للمواطنين وتدعم الاستقرار المجتمعي داخل المدينة.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، خلال جولته، مستجدات الأعمال بمشروع تنفيذ كوبري تقاطع طريق c19 مع القطار السريع، والطرق المحيطة بالمشروع، موجها بتكثيف الأعمال للانتهاء من الطرق المحيطة بالمشروع في المواعيد المقررة.

