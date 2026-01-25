إعلان

بدء تطبيق التذكرة الموحدة لأتوبيسات العاصمة الإدارية بـ5 جنيهات اعتبارًا من فبراير

كتب : مصراوي

05:49 م 25/01/2026

أتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة (ACTA)، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من فبراير ٢٠٢٦، في خطوة تستهدف تنظيم حركة التنقل، وتقديم خدمة نقل حديثة ومنضبطة بأسعار رمزية لجميع المستخدمين.

ويعتمد النظام الجديد على تذكرة موحدة بقيمة خمسة جنيهات تسري على جميع خطوط سير أتوبيسات العاصمة الجديدة داخل نطاق المدينة، إلى جانب إتاحة كارت اشتراك شهري بقيمة مائة جنيه يتيح استخدام الأتوبيسات طوال الشهر، على أن يتم طرح كروت الاشتراك للجمهور اعتبارًا من اليوم 25 يناير 2026، مع بدء العمل بها رسميًا في الأول من فبراير ٢٠٢٦.

وأوضحت الشركة أن بيع وشحن التذاكر والاشتراكات سيتم من خلال عدة منافذ معتمدة تشمل سائقي الأتوبيسات، ومحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT (محطتي مدينة الفنون والثقافة وعدلي منصور)، إضافة إلى مراكز خدمة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجهاز العاصمة الجديدة، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة.

وأكدت الشركة أن النظام الجديد يتضمن حزمة من التيسيرات والدعم الاجتماعي، تشمل خصم 60%؜ من رسوم إصدار كارت الاشتراك لفترة محدودة ، وإتاحة الركوب المجاني لذوي الهمم والمحاربين القدامى ، إلى جانب تنظيم عملية الصعود والنزول من الباب الأمامي للأتوبيسات حفاظًا على الانضباط وسلامة الركاب، فضلًا عن تقديم تيسيرات خاصة لكبار السن ممن تجاوزوا 70 عامًا.

وشددت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية على أن إطلاق نظام التذاكر الموحد يأتي ضمن رؤيتها لتوفير منظومة نقل حضارية ومستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة داخل العاصمة الجديدة، وتدعم حركة العمل والاستثمار، وتعكس التزام الشركة بتقديم خدمات ذكية تليق بمكانة العاصمة الجديدة كمدينة حديثة متكاملة

