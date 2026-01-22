إعلان

وزير الإسكان يٌصدر 16 قرار إزالة لمخالفات بناء.. تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

01:00 م 22/01/2026

المهندس شريف الشربيني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 16 قراراً إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي ومدن السادات والعبور الجديدة وبني مزار الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وضرورة الالتزام بتراخيص البناء والقوانين المنظمة للعمران، ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.

وتمثلت مخالفات البناء في تنفيذ مباني وأعمدة خرسانة، وقواعد خرسانية وشدة خشبية، وفيلا دور أرضي كاملة التشطيب، وحوائط دور ثاني علوي، وهيكل خرساني ومباني بدروم ودور أول علوي، وبناء دور رابع، والتعدي على خطوط التنظيم ببناء أسوار لمساحات زائدة عن قطع أراضي مخصصة، والتعدي بزراعة مساحة 17.50 فدان، ومساحة 10.82 فدان داخلها مبنى بالطوب الأبيض بمساحة 211م2، والتعدي بزراعة مساحة 22.11 فدان تحتوي على مساحة 190م2، وذلك بدون سند قانوني وبدون الحصول على تراخيص البناء.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان إزالة مخالفات بناء إزالة التعديات ومخالفات البناء مخالفات البناء بالمدن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى بكثير من الخليج دون مبرر
اقتصاد

شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى بكثير من الخليج دون مبرر
من الفول والكشري للشاورما.. أسعار الأكل في معرض القاهرة الدولي للكتاب
أخبار مصر

من الفول والكشري للشاورما.. أسعار الأكل في معرض القاهرة الدولي للكتاب

لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي
نصائح طبية

لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي
أبكى الحاضرين.. ماذا قال إمام مسجد العيسوي لأم ضحايا حريق المنصورة قبل
أخبار المحافظات

أبكى الحاضرين.. ماذا قال إمام مسجد العيسوي لأم ضحايا حريق المنصورة قبل
خلال 60 ثانية.. إطلاق أول ماكينة لتجديد رخص السيارات داخل سيتي ستارز
حوادث وقضايا

خلال 60 ثانية.. إطلاق أول ماكينة لتجديد رخص السيارات داخل سيتي ستارز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر