وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات القرى السياحية

كتب : محمد عبدالناصر

12:17 م 10/01/2026

المهندس شريف الشربيني

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لاستعرض ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القرى السياحية، بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز القرى السياحية.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع "مارينا 8" وفقًا للجدول الزمني المستهدف للمشروع، مؤكدًا أهمية انتهاء المشروع في التوقيتات المحددة على أعلى مستوى بما في ذلك أعمال تنسيق الموقع، ليتم تسليمه للحاجزين، موجهًا بتكثيف العمالة في بعض مناطق المشروع.

وتابع الوزير الأعمال الجارية بالبنية الخاصة بالمشروع والمرافق من مياه وصرف صحي وطرق وكهرباء واتصالات والطرق الرئيسية والداخلية، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة في التنفيذ.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لـ"بحيرات نيو مارينا" المرحلة الأولى، والموقف التنفيذي لمشروع "البوغاز نيو مارينا"، وأعمال تطوير مدخل مارينا 5.

شريف الشربيني وزير الإسكان مشروعات القرى السياحية هيئة المجتمعات العمرانية

