الإسكان تطرح أراضي استثمارية بأنشطة متنوعة بـ 20 مدينة جديدة

01:59 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة متنوعة بـ 20 مدينة جديدة، على بوابة خدمات المستثمرين بموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار التيسير على المستثمرين وتوفير فرص المزيد من فرص العمل والأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان أنه يمكن متابعة الفرص الاستثمارية المطروحة لشهر سبتمبر من خلال الرابط هنا ، لافتاً إلى أن المدن المطروح بها قطع أراضي الفرص الاستثمارية هي ( القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – الشروق – بدر – 15 مايو – مدينة 6 أكتوبر – مدينة حدائق أكتوبر – العلمين الجديدة – النوبارية الجديدة – العاشر من رمضان – الفيوم الجديدة – العبور الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة – بني سويف الجديدة – دمياط الجديدة – أخميم الجديدة – قنا الجديدة – غرب قنا ).

وأشار وزير الإسكان إلى تنوع مساحات وأنظمة التقديم على الفرص الاستثمارية المطروحة، حيث تم طرح قطع أراض بمساحات مختلفة.

