سكن لكل المصريين.. 90% نسبة تنفيذ 6994 شقة بالعاشر من رمضان

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ 6994 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بحي النرجس بمدينة العاشر من رمضان، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90%، ويجري دفع العمل بالمشروعات المختلفة بالتجمع العمراني الجديد "حدائق العاشر".

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، سيرَ العمل بعدد من المشروعات بمدينة العاشر من رمضان والتجمع العمراني "حدائق العاشر"، مشددًا على تكثيف المتابعة الميدانية بمواقع العمل وتذليل أية عقبات، والالتزام بالمواصفات القياسية في مختلف بنود تنفيذ الأعمال، والتوقيتات المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات.

وتفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وحدات "سكن لكل المصريين" بحي النرجس- المرحلة الخامسة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي وأعمال البنية التحتية والتشطيبات النهائية؛ حيث يضم المشروع ٢٩٨ عمارة بإجمالي ٦٩٩٤ وحدة سكنية كاملة المرافق، بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة.

وتفقد رئيس الجهاز إحدى الوحدات السكنية من الداخل؛ للاطمئنان على جودة التشطيبات ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية، وتابع أعمال تنفيذ شبكات المرافق (مياه، صرف، طرق)، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام من تركيب بلاط الإنترلوك، والزراعة، وتنفيذ الأرصفة.

ووجَّه رئيس الجهاز بضرورة تكثيف زراعة الأشجار المتميزة داخل المشروع وحول ساحات انتظار السيارات لتوفير الظلال، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وتفقد المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز التجمع العمراني "حدائق العاشر"، ومسؤولو الجهاز، أعمالَ تنفيذ وحدات المرحلتَين الخامسة والسادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين.. النموذج الأخضر"، وأعمال الطرق والمرافق بالمشروع بالمدينة.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم المشروع وجودة الأعمال طبقًا للمعايير والمواصفات الفنية مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وتابع المهندس نادر زعفر، أعمال تطوير وتنسيق الموقع ورفع كفاءة المقر الإداري لجهاز المدينة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية على الطريق المؤدي للجهاز من طريق بلبيس/ العاشر، وتم حفر قواعد وتمديد كابلات تغذية أعمدة الإنارة، وجار الانتهاء من أعمال رصف وتركيب البلدورات والإنترلوك للطريق.

وتفقد تابع رئيس الجهاز أعمال تشطيب مبنى خدمة المواطنين، وزراعة وتشجير المسطحات أمام مقر الجهاز ورفع كفاءة البلاطات الخرسانية.

