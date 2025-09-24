إجراءات ورسوم التنازل عن شقق سكن مصر ودار مصر في حدائق أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن تفاصيل وإجراءات ورسوم التنازل عن وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

أولا.. الأوراق المطلوبة:

- أصل محضر الاستلام.

- أصل مخالصة الوحدة من البنك.

- أصل التوكيلات أو وجود الطرفين.

- إيصال مياه حديث أو كارت المياه.

- استعلام عن المتنازل إليه من بنك التعمير والإسكان فرع الحي السادس أو فرع الثاني عشر.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

رسوم للتنازل

- يتم سداد 5% من قيمة الوحدة.

- سداد ضريبة قيمة مضافة 14% تحسب على مبلغ الـ5%، بالإضافة إلى 1% مجلس أمناء.

أما التنازل للأقارب من الدرجة الأولى: (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأبناء)

- سداد 0.5% + 1% مجلس أمناء.

- سداد ضريبة قيمة 14%، تحسب من الـ0.5 % + 1% مجلس أمناء.

الدرجة الثانية: (الأشقاء، الأحفاد، الأعمام، الأخوال)

- سداد 1% + 1% مجلس أمناء.

- سداد ضريبة قيمة 14% تحسب من الـ 1% + 1% مجلس أمناء.

وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف وضبط عمليات البيع أو التنازل في مشروعات الإسكان المختلفة.

اقرأ أيضًا:

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين