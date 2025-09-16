مطور عقاري يطالب بإطلاق مبادرة تمويل لشراء الشقق بفائدة 6% إلى 7%

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أشرف بولس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كورنرستون للتطوير العقاري، إن الشركات العقارية ما زالت تركز في بيع مشروعاتها على قاعدة محدودة من العملاء لا تمثل سوى 1%، وهم أصحاب الدخول العالية والمدخرات ورجال الأعمال، وأغلبهم تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاماً.

وأشار إلى أن هناك شريحة كبيرة لديها طلب حقيقي على العقارات، وهم الشباب بين سن 30 و40 عاماً، ويعملون في مهن ذات دخول مناسبة، ويحتاجون إلى آليات تمويلية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجاتهم لشراء العقار.

وطالب أشرف بولس بإطلاق مبادرة تمويلية لتوفير تمويل عقاري لتلك الفئة من الشباب بفائدة مخفضة بين 6% و7%، على فترة سداد طويلة.

وأشار إلى أن تلك المبادرة ستسمح للشباب بامتلاك وحدات سكنية تتناسب مع متطلباتهم حتى لو كانت غرفة أو غرفتين، وستساعد في إمداد السوق العقاري بقاعدة جديدة من العملاء، وربط الشباب بوطنهم، والحفاظ على مصر كسوق كبير جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الوحدات المعروضة في السوق المصرية لا تتجاوز 200 ألف وحدة، فيما نحتاج إلى أكثر من ذلك في ظل الطلب الحقيقي والمتراكم، مؤكداً أن تلك المبادرة والحلول التمويلية ستسهم في توسع أكبر بصناعة العقار والعديد من الصناعات المرتبطة، فضلاً عن رفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما أضاف أن مصر شهدت توسعاً عمرانياً خلال آخر 10 سنوات، حيث زادت المساحة المعمورة من 7% إلى 14%، وهو ما ساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية.

