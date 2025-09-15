إعلان

الإسكان: قرارات جديدة لإزالة التعديات ومواصلة الحملات بالمدن الجديدة

02:52 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

المهندس شريف الشربيني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء، شملت: 41.34 فدانًا بمدينة الفيوم الجديدة، عبارة عن أنشطة زراعية وأسوار بدون ترخيص أو سند قانوني، 74 حالة بناء مخالف بمدينة الشيخ زايد.

ونص القراران، على أن يتولى كل من جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، وجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، تنفيذ الإزالات بالتعاون مع شرطة التعمير والأجهزة الأمنية المختصة.

وأكد الشربيني، أن أجهزة الوزارة تواصل تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بجميع المدن الجديدة، حفاظًا على المظهر الحضاري ومنع أي مظاهر عشوائية.

أبرز الحملات المنفذة

- مدينة 15 مايو: تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع، وقرارين لوقف أعمال مخالفة.

- مدينة سوهاج الجديدة: إيقاف أعمال بناء مخالفة بمنطقة "ابني بيتك" لمخالفة الاشتراطات، وإزالة التعديات والتحفظ على المعدات.

- مدينة الشيخ زايد: إزالة فورية لعدد من المخالفات بمناطق متعددة، خاصة في "بيت الوطن"، بالتعاون مع الشرطة.

- مدينة سفنكس الجديدة: تنفيذ إزالات فورية بمناطق القطاعين الثالث والرابع لمبانٍ بدون ترخيص، وتحرير محاضر قانونية بحق المخالفين.

اقرأ أيضًا:

تنويه مهم من "الأوقاف" بشأن المقبولين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

بيان مهم من العمل بشأن وظائف في الإمارات

الرئيس السيسي يتوجه لقطر لحضور القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف الشربيني المجتمعات العمرانية مخالفات البناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم