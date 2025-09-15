الإسكان: قرارات جديدة لإزالة التعديات ومواصلة الحملات بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء، شملت: 41.34 فدانًا بمدينة الفيوم الجديدة، عبارة عن أنشطة زراعية وأسوار بدون ترخيص أو سند قانوني، 74 حالة بناء مخالف بمدينة الشيخ زايد.

ونص القراران، على أن يتولى كل من جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، وجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، تنفيذ الإزالات بالتعاون مع شرطة التعمير والأجهزة الأمنية المختصة.

وأكد الشربيني، أن أجهزة الوزارة تواصل تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بجميع المدن الجديدة، حفاظًا على المظهر الحضاري ومنع أي مظاهر عشوائية.

أبرز الحملات المنفذة

- مدينة 15 مايو: تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع، وقرارين لوقف أعمال مخالفة.

- مدينة سوهاج الجديدة: إيقاف أعمال بناء مخالفة بمنطقة "ابني بيتك" لمخالفة الاشتراطات، وإزالة التعديات والتحفظ على المعدات.

- مدينة الشيخ زايد: إزالة فورية لعدد من المخالفات بمناطق متعددة، خاصة في "بيت الوطن"، بالتعاون مع الشرطة.

- مدينة سفنكس الجديدة: تنفيذ إزالات فورية بمناطق القطاعين الثالث والرابع لمبانٍ بدون ترخيص، وتحرير محاضر قانونية بحق المخالفين.

