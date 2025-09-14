ننشر كراسة شروط وأماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية في طرح المرحلة الجديدة من أراضي مشروع مسكن بأنواعه المتوسطة والمتميزة والأكثر تميزا، حيث تم الإعلان عن الأماكن والأسعار ويبدأ الحجز بداية من 14 سبتمبر الجاري عبر موقع مسكن، اضغط هنا

وجاءت تفاصيل أراضي الإسكان المتوسط على النحو التالي:

جدية الحجز في أراضي الإسكان المتوسط 25 ألف جنيه، حيث تتواجد الأراضي في 8 مدن جديدة، بإجمالي ۱۳۳۱ قطعة أراض بمساحات متنوعه.

وأوضحت الوزارة أن الأراضي المطروحة مقسمة كالآتي:

أولا.. أراضي الإسكان المتوسط في 8 مدن:

– تم طرح 1331 قطعة أرض إسكان متوسط بمقدم 25 ألف جنيه.. وجاءت الأسعار كما يلي:

1- حدائق أكتوبر، سجل سعر المتر 4160 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 207 متر، مليون و246 ألف جنيه وحتى مليون و240 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

2- أسيوط الجديدة، سجل سعر المتر 4170 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150متر، 721 ألف جنيه وحتى 990 ألف جنيه، وفقا لتميز كل قطعة.

3- السادات، سجل سعر المتر 4230 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 209 متر، 919 ألف جنيه وحتى 990 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

4- العاشر من رمضان، سجل سعر المتر 5655 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 276 متر، مليون و654 ألف جنيه وحتى مليون و252 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

5- المنيا الجديدة، سجل سعر المتر 3960 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150 متر، 697 ألف جنيه وحتى 993 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

6- برج العرب الجديدة، سجل سعر المتر 4485 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 209 متر، 956 ألف جنيه وحتى 993 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

7- حدائق أكتوبر، سجل سعر المتر 4930 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150 متر، 779 ألف جنيه وحتى 808 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

8- أسوان الجديدة، سجل سعر المتر 3655 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 209 متر،779 ألف جنيه وحتى 855 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

اقرأ أيضًا:

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

العقار يرح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين