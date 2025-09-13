إعلان

وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق بمدينة الشيخ زايد

12:54 م السبت 13 سبتمبر 2025

المهندس شريف الشربيني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المحاور والطرق بمدينة الشيخ زايد لمتابعة أعمال النظافة والزراعة والري وصيانة المسطحات الخضراء وصيانة الطرق بالمدينة، يرافقه مسؤولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد.

وبدأ المهندس شريف الشربيني، جولته بالمدخل الرابع لمدينة الشيخ زايد ثم طريق البستان، والشارع الفاصل بين الحي الـ11 والحي الـ16 ثم المحور المركزي، وطريق النزهة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة رفع المخلفات أولاً بأول بمناطق صيانة الطرق والإنشاءات المطلة على المحاور للحفاظ على الصورة البصرية، بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والزراعات المطلة على جانبي الطرق وبالجزر الوسطى، ومراجعة موقف الأراضي التي تم تخصيصها على الطرق وطرح الشاغر من تلك الأراضي.
اقرأ أيضًا:
جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

العقار يربح من خفض الفائدة البنكية.. ارتفاع مرتقب في الأسعار وتحسن ملحوظ في مبيعات المطورين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف الشربيني وزير الإسكان مدينة الشيخ زايد وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان