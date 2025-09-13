وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق بمدينة الشيخ زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المحاور والطرق بمدينة الشيخ زايد لمتابعة أعمال النظافة والزراعة والري وصيانة المسطحات الخضراء وصيانة الطرق بالمدينة، يرافقه مسؤولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد.

وبدأ المهندس شريف الشربيني، جولته بالمدخل الرابع لمدينة الشيخ زايد ثم طريق البستان، والشارع الفاصل بين الحي الـ11 والحي الـ16 ثم المحور المركزي، وطريق النزهة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة رفع المخلفات أولاً بأول بمناطق صيانة الطرق والإنشاءات المطلة على المحاور للحفاظ على الصورة البصرية، بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والزراعات المطلة على جانبي الطرق وبالجزر الوسطى، ومراجعة موقف الأراضي التي تم تخصيصها على الطرق وطرح الشاغر من تلك الأراضي.

